Negli ultimi due mesi, gli Stati Uniti hanno esportato circa 250 milioni di barili di petrolio, diventando il principale esportatore mondiale. Questa trasformazione avviene mentre lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, influenzando i flussi energetici globali. La situazione ha portato gli Stati Uniti a ricoprire un ruolo chiave nel mercato petrolifero internazionale, modificando gli equilibri di fornitura e domanda a livello globale.

Gli Stati Uniti si stanno trasformando, con il blocco dello Stretto di Hormuz, nel principale perno del mercato petrolifero globale. Dall’inizio della guerra in Iran Washington ha aumentato drasticamente le esportazioni, spedendo all’estero circa 250 milioni di barili nelle ultime nove settimane. Secondo le stime di Bloomberg, questo flusso ha consentito agli Usa di superare l’ Arabia Saudita e diventare il primo esportatore globale nel pieno della crisi. Una dinamica che, nel breve periodo, ha contribuito ad attenuare lo choc sull’offerta internazionale, evitando un’impennata ancora più marcata dei prezzi. Ma il sostegno americano al mercato ha un limite evidente: le scorte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con la chiusura di Hormuz gli Usa diventano il primo esportatore globale di petrolio: 250 milioni di barili in nove settimane

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