L' Iran colpisce tre navi a Hormuz | Il petrolio salirà a 200 dollari L' Occidente libera 400 milioni di barili di greggio

L'Iran ha attaccato tre navi nel tratto di mare di Hormuz, una delle rotte più importanti per il trasporto di petrolio. La notizia ha provocato reazioni e preoccupazioni tra i paesi coinvolti. Nel frattempo, l'Occidente ha annunciato di aver rilasciato 400 milioni di barili di greggio. La situazione di tensione nel Golfo si fa sempre più evidente.

La guerra del Golfo registra una nuova escalation nelle acque di Hormuz, arteria strategica del traffico commerciale internazionale. I Pasdaran hanno colpito tre navi cargo e hanno rilanciato la sfida a Stati Uniti e Israele: «Dallo Stretto non passerà un litro di petrolio, preparatevi a pagare 200 dollari per un barile ». Le forze armate Usa hanno risposto annunciando possibili raid contro i porti civili iraniani. «Tutte le navi appartenenti agli americani e ai loro alleati sono un obiettivo legittimo», ha avvertito Ibrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare di Teheran, mentre le Guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver centrato una nave battente bandiera della Liberia, la Express Room, e la portarinfuse thailandese Mayuree Naree, che avevano tentato di «passare illegalmente» da Hormuz. 🔗 Leggi su Feedpress.me

