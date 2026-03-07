Il Kursaal ancora chiuso è una vergogna serve una soluzione urgente
L’ex cinema Kursaal, situato sul lungomare di Porto Recanati, rimane chiuso da quasi dieci anni. I lavori di ristrutturazione sono stati avviati ma non sono mai stati completati, lasciando l’edificio in uno stato di abbandono e degrado. La situazione attuale rappresenta un problema per la comunità locale, che attende una soluzione definitiva.
Un edificio sul lungomare di Porto Recanati racconta una storia interrotta. È l'ex cinema Kursaal, chiuso da quasi dieci anni, con i lavori avviati e mai conclusi. Per Giovanni Giri, già assessore al bilancio ed ex dirigente dell'Itis di Recanati, quella del Kursaal è una ferita aperta che la città non può più permettersi. "È un tempio per Porto Recanati" dice senza esitazioni. D'estate, in quel teatro-cinema sono passati nomi che hanno fatto la storia della musica italiana: Mina, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Ornella Vanoni. Eppure oggi per la struttura il tempo sembra essersi fermato. "Dopo l'insediamento della nuova amministrazione c'era ancora qualche operaio al lavoro.
