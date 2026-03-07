Il Kursaal ancora chiuso è una vergogna serve una soluzione urgente

L’ex cinema Kursaal, situato sul lungomare di Porto Recanati, rimane chiuso da quasi dieci anni. I lavori di ristrutturazione sono stati avviati ma non sono mai stati completati, lasciando l’edificio in uno stato di abbandono e degrado. La situazione attuale rappresenta un problema per la comunità locale, che attende una soluzione definitiva.

Un edificio sul lungomare di Porto Recanati racconta una storia interrotta. È l’ex cinema Kursaal, chiuso da quasi dieci anni, con i lavori avviati e mai conclusi. Per Giovanni Giri, già assessore al bilancio ed ex dirigente dell’Itis di Recanati, quella del Kursaal è una ferita aperta che la città non può più permettersi. "È un tempio per Porto Recanati" dice senza esitazioni. D’estate, in quel teatro-cinema sono passati nomi che hanno fatto la storia della musica italiana: Mina, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Ornella Vanoni. Eppure oggi per la struttura il tempo sembra essersi fermato. "Dopo l’insediamento della nuova amministrazione c’era ancora qualche operaio al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Kursaal ancora chiuso è una vergogna, serve una soluzione urgente" "Pineta di Volano, serve una soluzione urgente""Credo si debba trovare al più presto una soluzione per evitare la distruzione della pineta di Volano. Leggi anche: Sit-in delle famiglie sospese: "Ora una soluzione urgente"