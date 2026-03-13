Perde il controllo della moto ragazzo muore lungo la Canaletto

Questa mattina lungo la statale del Canaletto si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane in sella a una moto. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le ore 10 e ha coinvolto un ragazzo che ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Tragedia alle porte di San Prospero. Inutili i soccorsi per il giovane centauro vittima di un incidente autonomo Tragedia questa mattina lungo la statale del Canaletto. Pochi minuti dopo le ore 10. Si è verificato un incidente stradale dall'esito mortale che ha coinvolto un giovane in sella ad una moto. È accaduto porte di San Prospero, circa un centinaio di metri prima dell'incrocio con via Brandoli. Secondo quanto è stato possibile ricostruire in prima battuta, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il giovane in sella ad una moto da cross stava procedendo in direzione San Prospero, quando per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva sulla destra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

