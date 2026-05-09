Perché Wall street ha paura delle stablecoin

Le grandi banche statunitensi hanno annunciato misure contro le stablecoin, considerando queste criptovalute come potenziali rivali al sistema finanziario tradizionale. Le autorità di regolamentazione stanno valutando nuove normative per controllare il settore, mentre alcuni istituti finanziari temono che le stablecoin possano compromettere il loro ruolo e la stabilità del mercato. La disputa riguarda principalmente le implicazioni legali e la sicurezza delle transazioni digitali.

Da tempo le grandi banche statunitensi hanno dichiarato guerra alle stablecoin, le criptovalute il cui valore è legato a un’attività finanziaria tradizionale (in genere il dollaro, ma anche l’oro) per sfuggire alla cronica volatilità di questi strumenti. Nel 2026 lo scontro ha cominciato a farsi pesante: a febbraio, in occasione del Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, Jamie Dimon, il carismatico capo del colosso bancario Jp Morgan Chase, non ha usato mezzi termini con Brian Armstrong, amministratore delegato della borsa di criptovalute Coinbase, accusandolo di “dire un sacco di stronzate”. Come mai un’uscita simile da parte di un...🔗 Leggi su Internazionale.it

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