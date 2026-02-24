L’Intelligenza artificiale ora fa paura | a Wall Street e Mumbai crollano le azioni del software

Il crollo delle azioni del settore tecnologico a Wall Street e a Mumbai deriva dalla paura crescente verso l’intelligenza artificiale, che sta rivoluzionando i mercati finanziari. Investitori e analisti temono che l’automazione possa sostituire molte posizioni lavorative e destabilizzare l’economia. Le vendite si sono intensificate dopo notizie di aziende che riducono i loro piani di investimento nel settore. La sfida ora è capire come affrontare questa crisi improvvisa.

© Ilfattoquotidiano.it - L’Intelligenza artificiale ora fa paura: a Wall Street e Mumbai crollano le azioni del software

Il primo romanzo di Kurt Vonnegut, Piano meccanico, immagina un pianeta nel quale le macchine hanno tolto il lavoro alla stragrande maggioranza dell’umanità, finita a vivere in miseria estrema mentre una ridottissima classe di ingegneri accumula potere e ricchezza. Ne segue la rivolta sociale. Quell’immagine in questi giorni è stata ripresa da due differenti studi sul possibile impatto della diffusione dell’ intelligenza artificiale sull’economia mondiale. Il primo studio, datato 15 febbraio, è opera di Andrea Pignataro di Ion, che con un patrimonio personale di 42,8 miliardi di dollari è appena diventato l’uomo più ricco d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Wall Street inizia a punire i potenziali “perdenti” del boom dell’intelligenza artificialeWall Street inizia a punire chi rischia di essere travolto dal boom dell’intelligenza artificiale. Openclaw spiegato: pro e contro del software di intelligenza artificiale più viraleL’intelligenza artificiale corre veloce e apre nuove strade. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: L’ora dell’Intelligenza Artificiale operativa; Intelligenza artificiale ora più presente anche se non sempre ce ne accorgiamo - L'Unione Sarda.it; Intelligenza artificiale, ora Big Tech avverte: Presto non la controlleremo più, sarà autonoma; L’IA ha raggiunto l’intelligenza umana?Gli esperti si dividono, tra tecno-tabù ed errori di visione. L’Intelligenza artificiale ora fa paura: a Wall Street e Mumbai crollano le azioni del softwareDue analisi ipotizzano che l'intelligenza artificiale possa sconvolgere l'occupazione e l'economia mondiale, scatta la fuga dai titoli dei colossi digitali ... ilfattoquotidiano.it Sanità, il ruolo dell’intelligenza artificiale: «Umanizziamo le cure: ora è possibile»Ospite della Scuola Superiore Meridionale, l’avvocato dello Stato Gaetana Natale ha presentato il volume L’intelligenza artificiale in sanità. Il dialogo necessario ... ilmattino.it Wall Street apre debole, Dj -0,03%, Nasdaq -0,05%. S 500 perde lo 0,08% #ANSA x.com I mercati emergenti tornano a correre nel 2026, superando nettamente Wall Street mentre l’S&P 500 resta fermo tra volatilità tech e titoli growth a lunga durata. - facebook.com facebook