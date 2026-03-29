Trump e il tocco magico perduto | perché Wall Street ha smesso di credere ai suoi post

Negli ultimi mesi, l’attenzione degli investitori si è spostata altrove, lasciando da parte i commenti e le dichiarazioni dell’ex presidente. Wall Street ha ridimensionato le aspettative sui suoi interventi sui social e sui discorsi pubblici, che in passato avevano avuto un impatto immediato sui mercati. La fiducia nei suoi messaggi sembra essere diminuita, influenzando le reazioni degli operatori finanziari.

Donald Trump ha perso il tocco magico. Non è più il domatore di Wall Street. Il suo mandato aveva trasformato l’incoerenza in arte. La sorpresa in strategia. I mercati fremevano ad ogni tweet. Poi la guerra in Iran e l’incantesimo si è rotto. Da quando sono cominciati i bombardamenti ha inondato Truth e il resto del pianeta con una collezione di dichiarazione contraddittorie come un oracolo in giornata storta. Con la guerra il presidente americano ha trasformato la comunicazione in roulette verbale: «Abbiamo vinto». Ma anche «dobbiamo finire il lavoro». «Non vogliamo il cambio di regime», salvo poi annunciare che il cambio di regime c’è stato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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