Gli Stati Uniti potrebbero utilizzare le basi militari in Italia per operazioni in Medio Oriente, ma questa possibilità dipende dall’autorizzazione del governo italiano. La questione si complica a causa di alcuni accordi che regolano l’uso di queste strutture, i quali richiederebbero un’intesa formale prima di poter mettere in atto qualsiasi intervento. La discussione riguarda quindi principalmente le procedure e i rapporti tra i due governi.

In teoria deve autorizzarli il governo italiano, ma è tutto complicato dal fatto che gli accordi tra i due paesi sono segreti L’allargamento della guerra in Medio Oriente ha aperto discussioni – e preoccupazioni nell’opinione pubblica – sulla possibilità che gli Stati Uniti usino per operazioni militari anche le decine di basi che hanno in Italia. Chiarire se possano farlo, e in che modo, non è semplice, perché gli accordi che regolano l’uso delle basi statunitensi in Italia sono coperti dal segreto di Stato, e quindi non se ne conosce il contenuto. In teoria è il governo italiano a dover decidere, ma non si sa se sia sottoposto dagli accordi a vincoli particolari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti possono usare le loro basi militari in Italia per la guerra in Medio Oriente?

Iran, gli Stati Uniti pronti all'attacco? Basi, navi da guerra e caccia: ecco la forza militare Usa in Medio OrienteGli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l'Iran? Tra movimenti di assetti militari, minacce nemmeno troppo velate di Trump, risposte di Teheran, la...

Guerra in Medio Oriente, quali sono le basi militari americane a rischio in Italia?In queste ore di tensione per il conflitto in Medio Oriente, partito da un attacco di Israele e Stati Uniti verso l’Iran, in molti si chiedono come...

Sulla the Dictator: The Man Who Taught Caesar How to Rule: Sulla's Civil War (ALL PARTS)

Approfondimenti e contenuti su Gli Stati Uniti.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui; Sorpresa! | Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran, ma è normale; Da Aviano a Sigonella, chi decide se usare le basi Usa in Italia?; La strada più pericolosa: perché Donald Trump ha deciso di bombardare l’Iran.

AI chip, gli Stati Uniti vogliono cambiare regole per l'export: ecco comeGli Stati Uniti sono al lavoro su nuove regole per l’esportazione degli AI chip, cioè semiconduttori progettati specificamente per essere utilizzati nella gestione di sistemi di intelligenza artific ... tg24.sky.it

In Groenlandia gli Stati Uniti stanno fallendoLa strategia adottata da Washington di alternare minacce di dazi o dell’uso della forza a tentativi di persuasione per ottenere il controllo ... limesonline.com

Il Presidente degli Stati Uniti Trump, il Vicepresidente J.D. Vance e il Segretario del Dipartimento della Difesa Pete Hegseth erano tra i partecipanti alla cerimonia del 7 marzo a Dover, nel Delaware, in onore dei resti di sei soldati statunitensi uccisi in un attacc - facebook.com facebook

Trump dice a Starmer che gli Stati Uniti non hanno bisogno delle due portaerei del Regno Unito: "Non abbiamo bisogno di persone che si uniscono alle guerre dopo che le abbiamo già vinte" x.com