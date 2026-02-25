Trump | Gli Usa sono tornati è l' età dell' oro Sui dazi decisione infelice della Corte L' Iran? Ha missili che possono colpire l' Europa e gli Stati Uniti

Il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti sono tornati a essere una superpotenza, attribuendo questa svolta alle decisioni prese recentemente. Ha criticato la sentenza della Corte sui dazi commerciali, definendola un errore. Ha anche avvertito che l’Iran possiede missili capaci di colpire l’Europa e gli Stati Uniti, ribadendo la preferenza per la diplomazia ma lasciando intendere che è pronta a intervenire militarmente se necessario. La sua posizione sulla questione nucleare rimane ferma.

«Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare». Lo ha detto Donald Trump durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Teheran «ha già sviluppato missili che possono colpire l'Europa e gli Stati Uniti», ha aggiunto. Le guerre «Ho risolto otto guerre e ora stiamo lavorando duramente per cercare di risolvere la nona, quella fra Ucraina e Russia». Lo ha detto Donald Trump parlando di migliaia di morti nel conflitto. Molti dei presenti in Congresso indossano una spilletta con i colori della bandiera ucraina.

Il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione: «Dazi, decisione infelice. Usa tornati all'età dell'oro», ma il 57% disapprova la sua gestione economicaIl discorso di Trump sullo Stato dell’Unione ha attirato l’attenzione, perché ha definito i dazi una decisione infelice e ha affermato che gli Stati Uniti sono tornati all’età dell’oro.

Leggi anche: Il pil Usa a +4,3% nel terzo trimestre. Trump: “Età dell’oro grazie ai dazi”. Ma dietro ci sono gli investimenti in AI

Una decisione infelice. Così, durante il discorso sullo Stato dell'Unione, Donald Trump ha criticato la sentenza sui dazi della Corte Suprema.

Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: Su dazi decisione infelice

