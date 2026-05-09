Perché fare puzzle fa bene al cervello il neuropsicologo | Sono un allenamento per le funzioni esecutive

Recentemente, un neuropsicologo ha spiegato che i puzzle rappresentano un esercizio efficace per le funzioni esecutive del cervello. La crescita delle notifiche digitali quotidiane ha portato a una maggiore frammentazione dell’attenzione, rendendo difficile mantenere la concentrazione su un singolo compito per più di pochi secondi. Questo fenomeno influisce sulla capacità di focalizzarsi e di gestire attività complesse, evidenziando l’interesse per attività che stimolano la mente.

Quante notifiche in media riceviamo al giorno? Troppe. L'attenzione è sempre più frammentata e ci sembra di non riuscire a concentrarci su uno stesso compito per più di 30 secondi. Il professor Iannoccari ci spiega come migliorare il nostro benessere mentale, rivelando i benefici per il cervello legate ad attività come puzzle, ceramica e cruciverba.🔗 Leggi su Fanpage.it

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