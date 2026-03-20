La noia fa bene al cervello il neuropsicologo | Una sana pigrizia riduce il cortisolo e aiuta la memoria

Un neuropsicologo afferma che la noia può avere effetti positivi sul cervello, riducendo i livelli di cortisolo e migliorando la memoria. Secondo l’esperto, prendersi dei momenti di inattività senza impegni può essere benefico, contrariamente alle credenze comuni che considerano l’ozio come un vizio. Le agende troppo piene, infatti, potrebbero contribuire a uno stress inutile.

L'ozio è il re dei vizi, recita un vecchio proverbio. Ma siamo sicuri che annoiarsi, lasciare dei momenti senza impegni sia davvero un peccato capitale? L'esperto spiega perché delle agende troppo fitte possono affaticare il nostro cervello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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