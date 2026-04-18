Durante la trasmissione Omnibus su La7, Francesca Pascale ha commentato duramente Rossano Sasso, deputato passato dalla Lega a Futuro Nazionale. Pascale ha rivolto insulti all’indirizzo di Sasso, definendolo “molliccio” e facendo riferimenti a figure storiche. Ha anche espresso dispiacere per la sua famiglia, in particolare per la moglie e le figlie. La discussione ha coinvolto anche altri temi legati alle posizioni politiche e alle affermazioni di Sasso.

Polemica al fulmicotone a Omnibus (La) tra Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e promotrice dei Gay Conservatori Liberali, e Rossano Sasso, deputato passato dalla Lega al movimento Futuro Nazionale, fondato da Roberto Vannacci. La prima miccia dello scontro è la manifestazione odierna organizzata dalla Lega e dai Patrioti europei a Milano. Sasso spiega perché i vannacciani non hanno voluto aderire: “Sinceramente andare in una piazza che si vergogna degli ideali di destra anche no. Oggi il capogruppo della Lega Riccardo Molinari sulla Stampa dice che nella Lega non c’è spazio per i valori di Dio, della patria e della famiglia e che non si parlerà di remigrazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Pascale contro il vannacciano Sasso: “Molliccio sarà lei e il suo Badoglio. Mi dispiace per sua moglie e per le sue figlie”. Su La7

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