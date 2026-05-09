Le recenti celebrazioni del 25 aprile a Riccione hanno assunto un tono particolare. Diversi giorni di iniziative indetti dal comune con il titolo Novecento in riva al mare, sottotitolo Storia, storie e memorie del ‘900. Incontri, dibattiti, passeggiate storiche (la linea gotica è a due passi) e un’inaugurazione a illustrare la rassegna con interventi e video su Riccione nel ventennio e nei cinegiornali dell’Istituto Luce. Ma il dato più rilevante consiste nel luogo in cui è avvenuta questa presentazione: villa Mussolini. La residenza estiva della famiglia dal 1934 al 1943. Un luogo che ha segnato le vicende turistiche e anche politiche di Riccione, a due passi dal Palazzo del Turismo, fatto edificare nel 1937 con tanto di busto del Duce a dominare la facciata.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Per Villa Mussolini, a Riccione, solo offerte «senza incanto»

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