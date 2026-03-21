A Riccione, si annuncia il futuro di Villa Mussolini, un edificio che sta per cambiare destinazione. Non si tratta di un semplice acquisto, ma di un gesto che rappresenta una riappropriazione della memoria storica locale. La città afferma di aver ottenuto un risultato importante, definendolo una vittoria collettiva. La trasformazione della villa sarà al centro delle prossime fasi del progetto.

«Oggi non celebriamo solo un acquisto, ma un atto di riappropriazione identitaria: è una vittoria della città per la città». L’oggetto dell’evidente soddisfazione è la Villa Margherita, poi diventata nota e ancora oggi conosciuta come Villa Mussolini; le parole sono quelle pronunciate dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini, rendendo nota la decisione della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini di accettare la proposta di acquisto del Comune. Battuta così l’altra proposta in lizza della David2 srl, società di Torino vicina all’imprenditore e collezionista d’arte Massimo Massano, ex deputato dell’Msi. Nuovo capitolo, dunque, della movimentata esistenza di Villa Mussolini, all’asta dallo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Villa Mussolini a Riccione, ecco che cosa diventerà

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