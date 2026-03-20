Villa Mussolini clamoroso a Riccione | chi la compra per 1,2 milioni di euro

L'amministrazione comunale di Riccione ha concluso un accordo con la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini per l'acquisto di Villa Mussolini, situata vicino al mare e a viale Ceccarini. L'acquisto è stato confermato con un'offerta di poco superiore a 1,2 milioni di euro. La proprietà passa così di mano dopo una trattativa che si è conclusa recentemente.

L'amministrazione comunale di Riccione, provincia di Rimini, chiude l'accordo con la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini per l'acquisizione di Villa Mussolini, a due passi dal mare e da viale Ceccarini, grazie a un'offerta da poco più di 1,2 milioni di euro. E avendo la meglio, dunque, sulla proposta della società David2 che fa capo all'imprenditore Massimo Massano, ex parlamentare del Movimento sociale italiano. La decisione è stata presa ieri a maggioranza dal cda della Fondazione Carim, riunitosi nel tardo pomeriggio, dopo aver ascoltato pareri e suggerimenti espressi dai componenti del Consiglio generale dell'Ente e valutato definitivamente le proposte ricevute "in modo complessivo, economico e progettuale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Villa Mussolini, clamoroso a Riccione: chi la compra per 1,2 milioni di euro Articoli correlati Leggi anche: Villa Mussolini, clamoroso: chi spunta tra i potenziali acquirenti La Fondazione accetta l’offerta: Villa Mussolini passa al Comune di RiccioneRiccione (Rimini), 18 marzo 2026 – Villa Mussolini è di proprietà del Comune di Riccione. Una raccolta di contenuti su Villa Mussolini Argomenti discussi: Benito Mussolini resta cittadino onorario: Trento, la sinistra si suicida in aula | Libero Quotidiano.it. FOTO | Villa Mussolini va al Comune di Riccione, niente da fare per l’ex Msi: Sarà un luogo di memoria del ‘900Niente da fare per l'ex Msi, la Fondazione Cassa di risparmio chiude l'accordo con il Comune: Villa Mussolini diventerà uno spazio dove la memoria del Novecento diventa risorsa educativa ... dire.it Villa Mussolini al Comune di Riccione, la sindaca: Celebriamo una riappropriazione. È una vittoria della cittàLa prima cittadina Daniela Angelini: È un edificio storico che racconta la nostra evoluzione. Riportare la Villa definitivamente ai riccionesi significa assicurarne la funzione sociale per le generaz ... msn.com