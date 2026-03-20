Villa Mussolini clamoroso a Riccione | chi la compra per 1,2 milioni di euro

Da liberoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale di Riccione ha concluso un accordo con la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini per l'acquisto di Villa Mussolini, situata vicino al mare e a viale Ceccarini. L'acquisto è stato confermato con un'offerta di poco superiore a 1,2 milioni di euro. La proprietà passa così di mano dopo una trattativa che si è conclusa recentemente.

L'amministrazione comunale di Riccione, provincia di Rimini, chiude l'accordo con la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini per l'acquisizione di Villa Mussolini, a due passi dal mare e da viale Ceccarini, grazie a un'offerta da poco più di 1,2 milioni di euro. E avendo la meglio, dunque, sulla proposta della società David2 che fa capo all'imprenditore Massimo Massano, ex parlamentare del Movimento sociale italiano. La decisione è stata presa ieri a maggioranza dal cda della Fondazione Carim, riunitosi nel tardo pomeriggio, dopo aver ascoltato pareri e suggerimenti espressi dai componenti del Consiglio generale dell'Ente e valutato definitivamente le proposte ricevute "in modo complessivo, economico e progettuale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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