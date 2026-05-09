Per i carabinieri il movente del delitto di Garlasco nei video intimi Sempio infatuato di Chiara Poggi

Da milanotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Milano hanno descritto come “a tratti angosciante” il video in cui Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, si confronta con il proprio pensiero. Il contenuto riguarda le motivazioni che, secondo l’indagine, avrebbero portato all’omicidio e include riferimenti a un possibile coinvolgimento sentimentale di Sempio nei confronti della vittima.

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I carabinieri di Milano definiscono “a tratti angosciante” il soliloquio in cui Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. “Ha provato l'approccio”“Sempio era perfettamente a conoscenza del fatto che Chiara (Poggi ndr) fosse rimasta sola a Garlasco ed.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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