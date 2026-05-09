L’amministrazione americana ha deciso di allentare i rapporti con l’Arabia Saudita, suggerendo che il paese potrebbe cercare nuove alleanze con la Cina. Questa mossa coincide con la sospensione dell’operazione americana Project Freedom nello Stretto di Hormuz, un’area strategica per il controllo delle rotte energetiche. La decisione sembra riflettere un cambiamento nelle strategie di politica estera degli Stati Uniti nella regione.

C’è l’ Arabia Saudita dietro alla sospensione dell’operazione americana Project Freedom nello Stretto di Hormuz. Quello che negli ultimi anni si era ritagliato il ruolo di principale alleato degli Stati Uniti nel Golfo, nonché nemico giurato dell’ Iran per la leadership nella Penisola, rimane nelle retrovie della guerra e, anzi, diventa un ostacolo alle ambizioni belliciste di Washington e Israele negando l’utilizzo delle proprie basi. Anche a Teheran sembrano averlo capito, tanto che le azioni militari della Repubblica Islamica si sono concentrate soprattutto sugli Emirati Arabi Uniti che, invece, hanno l’ambizione di diventare un partner sempre più affidabile per la Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per fare la guerra all’Iran Trump ha allontanato l’Arabia Saudita: “A Riyad servono alleanze alternative e può trovarle nella Cina”

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