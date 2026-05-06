Nel cuore di Riyad, i fiori colorati decorano la nuova area del Riyad Boulevard, attirando molti visitatori alle mostre di veicoli d’epoca e aeromobili storici. La manifestazione segna l’arrivo della primavera nella capitale saudita, con un pubblico che si raccoglie per ammirare le esposizioni lungo la zona recentemente rinnovata. La presenza di elementi floreali si combina con eventi dedicati a collezionisti e appassionati di mezzi d’epoca.

Fiori colorati adornano la nuova sede del Riyad Boulevard, in Arabia Saudita, attirando folle di visitatori alle esposizioni di aerei e auto d’epoca. Giardini lussureggianti con milioni di piante: molti hanno fatto acquisti scegliendo tra una vasta gamma di articoli, dalle rose ai profumi e ai gioielli. Tra le attrazioni anche un recinto per uccelli che ospita specie rare come l’amichevole Ara giacinto. Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti: "Tu laggiù, no non tu! Questo è il caos, ragazzi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arabia Saudita, fiori colorati inaugurano la primavera al Riyad Boulevard

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