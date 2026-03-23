La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra in una nuova fase di escalation militare e diplomatica. Nella notte si sono registrati raid massicci su Teheran, attacchi contro infrastrutture e un episodio senza precedenti: un missile iraniano ha colpito il Libano. Sul piano politico, Donald Trump conferma la visita in Israele mentre mantiene la linea dura su Hormuz, ma apre anche a un possibile negoziato. Intanto cresce l’allarme globale per l’energia, con l’Agenzia internazionale che parla della peggiore crisi degli ultimi decenni. Missili balistici sono stati lanciati anche verso Riad, mentre gruppi filo-iraniani sospendono temporaneamente le ostilità contro obiettivi americani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, escalation nella notte: raid su Teheran, missili sull’Arabia Saudita e paesi del Golfo. Trump conferma visita in Israele

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