Peppino Impastato 48 anni dopo l' omicidio di mafia | la voce libera che sfidò Cosa nostra

Quarantotto anni fa, a Cinisi, un uomo di 48 anni fu ucciso dalla mafia. Si chiamava Giuseppe Impastato e nacque nel gennaio del 1948 in una famiglia collegata a Cosa nostra. La sua morte avvenne in un contesto di violenza legata alla criminalità organizzata, lasciando un segno nella memoria collettiva. La vicenda ha avuto risonanza nazionale e ha coinvolto il sistema giudiziario in numerosi processi.

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Quarantotto anni fa a Cinisi l'omicidio da parte della mafia di Giuseppe Impastato. Peppino, come era conosciuto da tutti, era nato il 5 gennaio del 1948 a Cinisi, in provincia di Palermo, da una famiglia legata a Cosa nostra. Attivista e giornalista, animatore instancabile di iniziative culturali e antimafia, le sue denunce attraverso Radio Out, da lui fondata insieme a un gruppo di amici, diedero fastidio al boss Gaetano Badalamenti, tanto da decretarne la sua morte, mascherandola con un finto attentato dinamitardo sui binari della ferrovia Palermo-Trapani. Successivamente gli inquirenti parlarono di un possibile suicidio. Ma nel...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Peppino Impastato, 48 anni dopo l'omicidio di mafia: la voce libera che sfidò Cosa nostra ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Peppino Impastato 48 anni dopo, corteo e note di memoria contro la mafiaQuarantotto anni fa, il 9 maggio 1978, la mafia uccideva a Cinisi l'attivista e giornalista Peppino Impastato, animatore instancabile di iniziative... Cinisi, a 48 anni dall'omicidio tre giorni di iniziative per ricordare Peppino ImpastatoA 48 anni dall'omicidio, l’area alternativa “Le Radici del sindacato” della Cgil ricorderà a Cinisi Peppino Impastato con tre giorni di iniziative,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cinisi, a 48 anni dall'omicidio tre giorni di iniziative per ricordare Peppino Impastato; Peppino Impastato, 48 anni dopo: la memoria torna in strada e diventa lotta viva; Sono passati 48 anni dall’omicidio di Peppino Impastato; Mafia: Peppino Impastato 48 anni dopo, corteo e note di memoria. Peppino Impastato, 48 anni dopo l'omicidio di mafia: la voce libera che sfidò Cosa nostraDalle denunce a Radio Out al delitto mascherato da attentato: il lungo cammino verso la verità e le condanne dei boss Badalamenti e Palazzolo ... gazzettadelsud.it 48° anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato: il presidente della commissione Antimafia ARS Cracolici ne ricorda la figura e le battaglie48° anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato: il presidente della commissione Antimafia ARS Cracolici ne ricorda la figura e le battaglie ... cataniaoggi.it 09/05/1978 - Rivenuto cadavere Peppino Impastato: è stato dilaniato da un'esplosione a Cinisi - #accaddeoggi x.com 9 MAGGIO 1978 Peppino Impastato viene ammazzato dalla mafia a Cinisi. Gli assassini adagiano il cadavere sui binari insieme a una carica di tritolo. Per anni polizia, magistratura e stampa parlarono di suicidio o attentato terroristico finito con la morte del reddit