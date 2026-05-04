Cinisi a 48 anni dall' omicidio tre giorni di iniziative per ricordare Peppino Impastato
A 48 anni dall’omicidio di Peppino Impastato, l’area alternativa “Le Radici del sindacato” della Cgil organizza tre giorni di eventi a Cinisi. Le iniziative si svolgeranno presso l’hotel Magaggiari e avranno come titolo “Democrazia, lavoro, scuola, territori”. Durante gli appuntamenti sono previsti confronti e momenti di memoria dedicati alla figura di Impastato e alla sua storia.
A 48 anni dall'omicidio, l’area alternativa “Le Radici del sindacato” della Cgil ricorderà a Cinisi Peppino Impastato con tre giorni di iniziative, confronto e memoria all'hotel Magaggiari dal titolo ”Democrazia, lavoro, scuola, territori”. Il 7 e l’8 maggio, mattina e pomeriggio, si svolgeranno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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