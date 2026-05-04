Cinisi a 48 anni dall' omicidio tre giorni di iniziative per ricordare Peppino Impastato

A 48 anni dall’omicidio di Peppino Impastato, l’area alternativa “Le Radici del sindacato” della Cgil organizza tre giorni di eventi a Cinisi. Le iniziative si svolgeranno presso l’hotel Magaggiari e avranno come titolo “Democrazia, lavoro, scuola, territori”. Durante gli appuntamenti sono previsti confronti e momenti di memoria dedicati alla figura di Impastato e alla sua storia.