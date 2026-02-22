People Mover ha richiesto un aumento dei biglietti, motivato dai rincari sui costi del trasporto pubblico. La società gestisce il servizio e intende recuperare le spese cresciute, chiedendo al Comune di adeguare le tariffe nel 2026. La richiesta è stata presentata ufficialmente, inserendosi nel quadro delle clausole contrattuali previste dall’accordo di concessione. La decisione potrebbe influenzare i prezzi dei biglietti per gli utenti che usano quotidianamente il servizio.

Marconi Express batte cassa al Comune. La società che gestisce il People Mover ha presentato il conto a Palazzo d’Accursio appellandosi all’ adeguamento tariffario – previsto dal contratto di concessione – per il 2026. A monte della richiesta ci sarebbe il surplus che la Giunta ha voluto sui biglietti del bus, passati da 1,50 a 2,30 ormai un anno fa: con il ticket del People Mover, infatti, è compresa la possibilità di utilizzare anche gli autobus nell’area urbana per un tempo do 75 minuti. E così, dopo i rincari, anche Marconi Express ha chiesto di adeguare le proprie tariffe. La società, nello specifico, avrebbe previsto un aumento sull’abbonamento destinato agli addetti dell’aeroporto, da 70 a 83,70 euro, mentre rimarrebbero invariato il costo della tariffa base, che anzi scenderebbe di 10 centesimi, da 12,80 euro a 12,70, così come il ‘ticket Lazzaretto’ (da 2,40 euro a 2,30). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il People Mover si ferma di nuovo: “Inconveniente tecnico”Il People Mover tra stazione e aeroporto è nuovamente sospeso a causa di un inconveniente tecnico improvviso.

Leggi anche: Boni fra aperture e progetti: "Il ticket? Ancora un’ipotesi. People mover, si parte. Subito un incontro con Rfi"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: People Mover e tariffe: Aumentare i biglietti dopo i rincari sui bus.

People mover, il 2025 inizia a tariffe fermeTariffa bloccata e integrazione estesa con il trasporto pubblico urbano. Sono le novità con cui inizia il 2025 per il People mover, la navetta stazione-aeroporto gestita da Marconi Express. La ... bologna.repubblica.it

People Mover, integrazione bus e niente aumentiTariffa bloccata e una totale integrazione con il trasporto pubblico urbano, visto che si potrà viaggiare sui bus di Bologna (per 75 minuti, come per chi acquista il biglietto di corsa singola) con ... ilrestodelcarlino.it

*********** aggiornamento ore 10:02 *********** Si informa che la prevista attività di manutenzione programmata del impianto è stata annullata, pertanto il servizio di collegamento People Mover tra P.le Roma e Tronchetto sarà regolare. -------------------------------- - facebook.com facebook