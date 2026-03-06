Pensioni di Invalidità 2026 | arriva l’aumento dell’assegno chi può ottenere l’integrazione?

Nel 2026, le pensioni di invalidità riceveranno un aumento dell’assegno, con un’attenzione particolare all’assegno ordinario di invalidità. Dopo periodi di interpretazioni restrittive, è stato stabilito che anche gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo potranno essere integrati al trattamento minimo. La novità riguarda chi può ottenere questa integrazione e come sarà applicata.

Una novità importante riguarda l’assegno ordinario di invalidità. Dopo anni di interpretazioni restrittive, è stata riconosciuta la possibilità di integrare al trattamento minimo anche gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo. Si tratta di un cambiamento rilevante che potrebbe interessare molti lavoratori che in passato avevano ricevuto un importo più basso oppure avevano visto respingere la richiesta di integrazione. La svolta arriva da una pronuncia della Corte Costituzionale, seguita da chiarimenti operativi da parte dell’INPS. In particolare, chi aveva ricevuto un precedente diniego potrà ora chiedere il riesame della propria posizione, purché non vi sia una sentenza definitiva che abbia chiuso la questione. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Legge 104 e Bonus Invalidità 2026: Cosa Cambia e Come Ottenerli

