Scampia rischia la sospensione dell'Assegno di Inclusione e aggredisce una dipendente del Centro per l'Impiego

A Scampia una donna si è presentata senza appuntamento allo sportello del Centro per l’Impiego e ha aggredito gli operatori, preoccupata di perdere l’Assegno di Inclusione. L’episodio si è verificato nel corso di un colloquio con il personale dell’ufficio, che ha cercato di gestire la situazione. La donna ha manifestato comportamenti violenti durante l’evento.

Una donna si è recata allo sportello del Cpi di Scampia senza appuntamento e ha aggredito gli operatori: temeva di perdere l'Assegno di Inclusione. La denuncia dell'Usb. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pensioni di reversibilità, da quest’anno cambiano gli importi: chi rischia tagli all’assegnoNel 2026 cambiano gli importi delle pensioni di reversibilità, il sostegno economico dell'Inps ai familiari superstiti (coniuge, figli e genitori) di... Chirurgo dell’Umberto I salva testimone di Geova con trasfusione d’urgenza: rischia una denunciaRischia una denuncia per violenza privata un chirurgo dell'Umberto I, che ha sottoposto una paziente testimone di Geova a una trasfusione d'urgenza,... Una selezione di notizie su Scampia rischia la sospensione dell... ADI, Assegno di Inclusione marzo 2026, importi e novità, le anticipazioni sugli arretratiTutte le novità sull'Assegno di Inclusione (ADI) di marzo 2026: pagamenti, arretrati e modifiche introdotte dalla legge di bilancio. Scopri chi riceverà il beneficio e cosa cambia. informazionescuola.it Assegno di inclusione: addio al mese di sospensione e arriva il bonus straordinarioLa nuova Legge di Bilancio introduce importanti modifiche per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI), con l’obiettivo di rendere il sostegno economico più continuativo. Le principali novità ri ... ateneoweb.com