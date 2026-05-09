Pensioni il paradosso del contributivo | perché l’NPS sta bloccando gli scivoli aziendali
Il dibattito sulle pensioni ritorna al centro dell’attenzione, con particolare attenzione al sistema contributivo. Questo metodo, che calcola le pensioni in base ai contributi versati, spesso porta a importi più bassi rispetto a quelli calcolati con il metodo retributivo. Recentemente, si sono verificati blocchi e criticità nelle procedure di scivolo aziendale, legate proprio alla gestione dell’Indice di Performance Sociale (NPS).
Il tema previdenziale torna a essere caldo. Le pensioni contributive, ovvero quelle calcolate in base ai contributi versati, oltre a essere inferiori a quelle retributive, come è noto, riservano una sorpresa in più, non piacevole. Gli scivoli di accompagnamento alla pensione, con strumenti quali l’ isopensione e l’ assegno straordinario dei fondi settoriali di solidarietà, al momento sono quasi del tutto inaccessibili ai lavoratori con l’assegno calcolato con il contributivo. L’isopensione è uno strumento di prepensionamento (scivolo) che permette alle aziende con più di 15 dipendenti, in situazioni di esubero o riorganizzazione, di accompagnare i lavoratori alla pensione anticipata o di vecchiaia fino a 7 anni prima (limite esteso fino al 31 dicembre 2026, poi 4 anni).🔗 Leggi su Panorama.it
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Una raccolta di contenuti
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il problema non è solo far capire l'indecente disproporzione tra investimento in pensioni rispetto a R&S, ma anche di far capire che i contributi pagati oggi non stanno capitalizzando per la pensione di domani. E perfino persone molto scolarizzate lo ignorano b x.com