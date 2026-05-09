Il dibattito sulle pensioni ritorna al centro dell’attenzione, con particolare attenzione al sistema contributivo. Questo metodo, che calcola le pensioni in base ai contributi versati, spesso porta a importi più bassi rispetto a quelli calcolati con il metodo retributivo. Recentemente, si sono verificati blocchi e criticità nelle procedure di scivolo aziendale, legate proprio alla gestione dell’Indice di Performance Sociale (NPS).

Il tema previdenziale torna a essere caldo. Le pensioni contributive, ovvero quelle calcolate in base ai contributi versati, oltre a essere inferiori a quelle retributive, come è noto, riservano una sorpresa in più, non piacevole. Gli scivoli di accompagnamento alla pensione, con strumenti quali l’ isopensione e l’ assegno straordinario dei fondi settoriali di solidarietà, al momento sono quasi del tutto inaccessibili ai lavoratori con l’assegno calcolato con il contributivo. L’isopensione è uno strumento di prepensionamento (scivolo) che permette alle aziende con più di 15 dipendenti, in situazioni di esubero o riorganizzazione, di accompagnare i lavoratori alla pensione anticipata o di vecchiaia fino a 7 anni prima (limite esteso fino al 31 dicembre 2026, poi 4 anni).🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pensioni, il paradosso del contributivo: perché l’NPS sta bloccando gli scivoli aziendali

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il problema non è solo far capire l'indecente disproporzione tra investimento in pensioni rispetto a R&S, ma anche di far capire che i contributi pagati oggi non stanno capitalizzando per la pensione di domani. E perfino persone molto scolarizzate lo ignorano b x.com