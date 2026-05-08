Pensioni di vecchiaia e anticipate | niente scivoli con il contributivo

L'Inps ha respinto alcune richieste di pensione di vecchiaia e anticipata a causa di problemi legati al requisito dell'importo minimo dell'assegno. La questione riguarda specificamente le pensioni calcolate con il metodo contributivo, senza la possibilità di usufruire di “scivoli” o agevolazioni. La decisione ha suscitato attenzione sul fronte delle norme previdenziali, riaccendendo il dibattito sulla compatibilità tra requisiti richiesti e importi erogati.

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ll tema previdenziale torna a essere caldo. Le pensioni contributive, ovvero quelle calcolate in base ai contributi versati, oltre a essere inferiori a quelle retributive, come è noto, riservano una sorpresa in più, non piacevole. Gli scivoli di accompagnamento alla pensione, con strumenti quali l’isopensione e l’assegno straordinario dei fondi settoriali di solidarietà, al momento sono quasi del tutto inaccessibili ai lavoratori con l’assegno calcolato con il contributivo. Secondo quanto riporta Il Sole24Ore, l’Inps sta rigettando le richieste di persone che, dopo il periodo di esodo dall’azienda, accederanno alla pensione anticipata o a quella di vecchiaia contributive perché non può determinare oggi l’importo della pensione futura, soggetta a una serie di variabili.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pensioni di vecchiaia e anticipate: niente «scivoli» con il contributivo PENSIONE DI VECCHIAIA CON 20 ANNI di contributi (2026): come andarci e quanto prendi Notizie correlate Pensioni anticipate con 35 anni di contributi, domande entro il 1° maggioPer chi deve andare in pensione con 35 anni di contributi nel 2026, la domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata entro il 1°... Con la stretta sulle uscite anticipate, 28mila pensioni in meno in un annoPer effetto della stretta sulle pensioni anticipate, nel corso del 2025 c’è stata una riduzione dell’1,8% delle pensioni liquidate dall’Inps, ovvero... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pensioni anticipate in aumento (nonostante la stretta del governo); Pensioni 2027-2028: buone notizie per chi rischiava di rimanere senza scivolo; Pensionati, tra poche settimane arriva la quattordicesima: cosa sapere; La Cassazione chiarisce che la rivalutazione ISTAT dei redditi per la pensione erogata da Cassa Forense va calcolata dal 1980. Pensioni pubbliche, fino a 49 anni di lavoro per evitare tagli da 274 mila euroLa denuncia Fp Cgil. Con la stretta sulle aliquote, le finestre più lunghe e la speranza di vita medici, insegnanti, ufficiali giudiziari e dipendenti degli ... repubblica.it Riforma pensioni 2027: età più alta e nuovi requisiti, tutte le opzioni per uscire dal lavoroIl sistema pensionistico italiano si prepara a nuovi cambiamenti in vista del 2027. Le regole iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza grazie alle misure introdotte con l’ultima legge di Bilancio ... pensionipertutti.it Pensioni pubbliche, fino a 49 anni di lavoro per evitare tagli da 274 mila euro x.com LA BEFFA DELLE PENSIONI!! Chi lavora e paga fior di tasse rischia di rimanere senza nulla in futuro, mentre , avvantaggiando pensionati che non ne hanno bisogno! Il risultato - facebook.com facebook