Pensioni il paradosso del contributivo | perché l’INPS sta bloccando gli scivoli aziendali

Il dibattito sulle pensioni si concentra sul sistema contributivo, che calcola gli assegni in base ai contributi versati durante la carriera lavorativa. Recentemente, l’INPS ha deciso di bloccare alcuni scivoli aziendali, strumenti utilizzati per favorire l’ingresso di nuove figure nel mercato del lavoro e migliorare le pensioni future. Questa scelta sta suscitando discussioni e preoccupazioni tra lavoratori e aziende coinvolte.

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Il tema previdenziale torna a essere caldo. Le pensioni contributive, ovvero quelle calcolate in base ai contributi versati, oltre a essere inferiori a quelle retributive, come è noto, riservano una sorpresa in più, non piacevole. Gli scivoli di accompagnamento alla pensione, con strumenti quali l’ isopensione e l’ assegno straordinario dei fondi settoriali di solidarietà, al momento sono quasi del tutto inaccessibili ai lavoratori con l’assegno calcolato con il contributivo. L’isopensione è uno strumento di prepensionamento (scivolo) che permette alle aziende con più di 15 dipendenti, in situazioni di esubero o riorganizzazione, di accompagnare i lavoratori alla pensione anticipata o di vecchiaia fino a 7 anni prima (limite esteso fino al 31 dicembre 2026, poi 4 anni).🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pensioni, il paradosso del contributivo: perché l’INPS sta bloccando gli scivoli aziendali ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Pensioni, il paradosso del contributivo: perché l’NPS sta bloccando gli scivoli aziendali Leggi anche: Pensioni di vecchiaia e anticipate: niente «scivoli» con il contributivo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Longevity risk, il paradosso della lunga vita che preoccupa gli italiani; Previdenza complementare, il 60% degli over 50 è pronto a pianificare; Longennials, la sfida per gli over 50: speranza di vita più alta, ma poca consapevolezza finanziaria (e i dubbi sulla pensione); Rider, mance al 5% solo ai dipendenti di Just Eat: il paradosso del decreto Primo maggio. Pensioni, il paradosso del contributivo: perché l’NPS sta bloccando gli scivoli aziendaliL'Inps rigetta le richieste di isopensione per i lavoratori nel sistema contributivo: l'incertezza sui calcoli futuri blocca le uscite anticipate. panorama.it Pensioni, con le modifiche del governo alcuni dipendenti pubblici dovranno lavorare oltre 48 anni. O perderci 275mila euroIl taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici voluto dal governo Meloni: cosa rischiano sanitari, insegnanti e funzionari ... ilfattoquotidiano.it il problema non è solo far capire l'indecente disproporzione tra investimento in pensioni rispetto a R&S, ma anche di far capire che i contributi pagati oggi non stanno capitalizzando per la pensione di domani. E perfino persone molto scolarizzate lo ignorano b x.com