A partire dal primo luglio 2026, alcuni pensionati avranno diritto a un bonus che può arrivare fino a 655 euro. Si tratta di un sostegno pensato per le persone più anziane, con requisiti specifici di età e reddito. Sono in corso verifiche sui criteri necessari per determinare chi riceverà l'importo massimo e quali pensioni saranno coinvolte. Le modalità di richiesta e le soglie di reddito sono ancora in fase di definizione.

? Domande chiave Chi sono i pensionati che riceveranno l'importo massimo di 655 euro?. Quali requisiti di età e reddito servono per ottenere il bonus?. Come cambiano gli importi in base agli anni di contributi versati?. Perché alcuni lavoratori dipendenti non riceveranno la quattordicesima a luglio?.? In Breve Requisiti: età minima 64 anni e reddito sotto due volte il minimo annuo.. Importi per redditi bassi e alta anzianità tra 437 e 655 euro.. Importi per redditi medi tra 336 e 504 euro.. Lavoratori dipendenti ricevono la tredicesima tra fine giugno e primi giorni di luglio..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensionati, bonus dal 1° luglio 2026: fino a 655 euro per i più anziani

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