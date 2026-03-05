Dopo la morte di Liam Payne mi sono chiesto ‘ok cosa voglio fare della mia vita? Come voglio viverla?’ È così difficile perdere un amico | Harry Styles rompe il silenzio

Harry Styles ha parlato con Zane Lowe di Apple Music del suo quarto album, “Kiss All the Time”. Durante l’intervista, ha condiviso il suo pensiero dopo la morte di Liam Payne, riflettendo su come questa perdita abbia influenzato il suo modo di guardare alla vita. Styles ha anche spiegato come l’esperienza abbia portato a una profonda riflessione personale.

Harry Styles ha incontrato Zane Lowe di Apple Music per parlare del suo quarto album in studio, “ Kiss All the Time. Disco, Occasionally. ” Durante l’intervista, l’artista britannico ha condiviso riflessioni sincere sulla scomparsa dell’ex collega Liam Payne, rievocando anche momenti della sua vita notturna berlinese. Con grande trasparenza, ha espresso il desiderio di costruire in futuro una propria famiglia e ha spiegato come l’apertura a nuove esperienze, inclusa una memorabile esibizione dei Radiohead, abbia rappresentato una fonte d’ispirazione fondamentale per la realizzazione del suo ultimo album. “Penso ci sia stato un periodo, dopo la sua scomparsa di Liam, – ha affermato il cantautore – in cui ho davvero faticato ad accettare quanto sia strano che le persone, in un certo senso, si prendano di una parte del tuo dolore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

