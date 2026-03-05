Harry Styles parla per la prima della morte di Liam Payne | Mi ha cambiato

Harry Styles ha commentato per la prima volta la morte di Liam Payne, suo ex compagno negli One Direction. In un'intervista, ha condiviso il suo dolore e la sensazione di vulnerabilità causati dalla perdita. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i fan e i media, che hanno seguito con interesse le sue parole. Styles ha espresso un messaggio di vicinanza e ricordo nei confronti dell’amico scomparso.

Harry Styles ha parlato per la prima volta della morte di Liam Payne, amico e compagno di band negli One Direction, e lo ha fatto condividendo il dolore e la sensazione di vulnerabilità. Harry Styles e il dolore per la morte di Liam Payne: «Era molto simile a me». Payne è morto nell’ottobre del 2024, precipitando dalla finestra della sua stanza d’albergo a Buenos Aires. Un anno e mezzo dopo Styles ha accettato di affrontare l’argomento con Zane Lowe di Apple Music, che lo ha intervistato per l’uscita del nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. « L’idea di parlarne mi mette in difficoltà. Credo ci sia stato un periodo, dopo la sua morte, in cui ho avuto problemi ad accettare quanto strano fosse che la gente volesse in un certo senso appropriarsi del mio dolore. 🔗 Leggi su Amica.it

