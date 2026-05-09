Pendolari della droga il Sap elogia gli agenti per il blitz sul territorio | Orgogliosi della Stradale

La segreteria provinciale del sindacato di polizia esprime soddisfazione per l’operazione condotta tra Bologna e Ravenna, che ha portato all’arresto di tre cittadini albanesi coinvolti in attività di spaccio. L’intervento ha visto l’impiego di diversi reparti della Polizia di Stato, che hanno effettuato un blitz sul territorio. Il sindacato ha commentato positivamente l’azione, sottolineando il ruolo degli agenti nelle operazioni di contrasto alla criminalità.

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