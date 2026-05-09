Pendolari della droga il Sap elogia gli agenti per il blitz sul territorio | Orgogliosi della Stradale

Da forlitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La segreteria provinciale del sindacato di polizia esprime soddisfazione per l’operazione condotta tra Bologna e Ravenna, che ha portato all’arresto di tre cittadini albanesi coinvolti in attività di spaccio. L’intervento ha visto l’impiego di diversi reparti della Polizia di Stato, che hanno effettuato un blitz sul territorio. Il sindacato ha commentato positivamente l’azione, sottolineando il ruolo degli agenti nelle operazioni di contrasto alla criminalità.

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La segreteria provinciale del Sap di Forlì-Cesena esprime apprezzamento per la brillante operazione condotta tra le province di Bologna e Ravenna da più reparti della Polizia di Stato, che si è conclusa con l’arresto di tre cittadini albanesi. Un intervento che ha visto protagonista anche la.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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