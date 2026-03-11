Spaccio di droga e violazione della sorveglianza speciale | i controlli della Polizia sul territorio

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha svolto numerosi controlli nelle aree di Faenza, Castelbolognese e Riolo Terme. Durante le operazioni sono stati verificati vari soggetti, concentrandosi su attività di spaccio di droga e sulla presenza di persone sottoposte a sorveglianza speciale. Le forze dell’ordine hanno ispezionato diversi luoghi, intensificando i controlli sul territorio.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati numerosi controlli da parte della Polizia di Stato nel comprensorio faentino, dal centro manfredo alle zone di Castelbolognese e Riolo Terme. Gli equipaggi hanno proceduto all’identificazione di 120 persone e oltre 30 sono stati i veicoli controllati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Controlli della Polizia di Stato: due stranieri irregolari allontanati e sorveglianza speciale per soggetto pericolosoEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...

Violazione della sorveglianza speciale, assolto un 75enneSecondo l’accusa, tra il 2019 e il 2021, dopo aver scontato la pena per associazione mafiosa nel processo Scacco Matto, Derelitto – attualmente ai...

Contenuti e approfondimenti su Spaccio di droga e violazione della...

Temi più discussi: Emporio della droga al Portuense, il giro di spaccio di hashish e marijuana di una 57enne (video); Blitz al Parco Sempione, decine di identificati tra degrado e spaccio di droga; Locarnese, un arresto per spaccio di droga; Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia.

Lotta allo spaccio. Oltre 4 chili di cocaina e droga dal Canada. Arrestati due pusherDue spacciatori sono stati arrestati nel corso di due operazioni della guardia di finanza e dei carabinieri del comando di Prato: sono stati trovati rispettivamente in possesso di 4.327 chilogrammi di ... lanazione.it

Medico dell’ospedale di Enna accusato di spaccio di droga: è agli arresti domiciliariUn medico del centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Enna è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di una partita di droga. La notizia, rimasta riservata per ... vivienna.it

Fvg, Polizia di Stato arresta un trentottenne per spaccio - facebook.com facebook

Spaccio di cocaina in Ticino, arrestato un 27enne - x.com