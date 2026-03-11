Spaccio di droga e violazione della sorveglianza speciale | i controlli della Polizia sul territorio

Da ravennatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha svolto numerosi controlli nelle aree di Faenza, Castelbolognese e Riolo Terme. Durante le operazioni sono stati verificati vari soggetti, concentrandosi su attività di spaccio di droga e sulla presenza di persone sottoposte a sorveglianza speciale. Le forze dell’ordine hanno ispezionato diversi luoghi, intensificando i controlli sul territorio.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati numerosi controlli da parte della Polizia di Stato nel comprensorio faentino, dal centro manfredo alle zone di Castelbolognese e Riolo Terme. Gli equipaggi hanno proceduto all’identificazione di 120 persone e oltre 30 sono stati i veicoli controllati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

