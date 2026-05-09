Il difensore del Torino ha segnato il suo primo gol in Serie A durante la partita di venerdì contro il Sassuolo. Si tratta di un evento che ha contribuito a portare la sua media valutazione vicina all’8 nelle ultime cinque giornate. Pedersen, definito un low cost di lusso al fantacalcio, ha concluso la sfida con il suo primo punteggio positivo, determinante per il risultato finale.

C'è un giocatore che più di tutti sta traendo beneficio dalla cura D'Aversa al Torino e sta sorprendendo anche al Fantacampionato Gazzetta. Marcus Pedersen è uno dei giocatori con la fantamedia più alta di tutto il campionato nelle ultime cinque partite a voto e contro il Sassuolo ha trovato da subentrato e da ex della partita la prima rete stagionale e la prima in granata con un inserimento su un pallone vagante messo in mezzo da Zapata. Il norvegese aveva trovato già due assist consecutivi alla 31ª e alla 32ª giornata contro Pisa e Hellas Verona all'interno di cinque partite a voto con una chiuse con una media del 7,7. L'esterno granata è andato a voto in 26 partite conquistandosi la fiducia anche di mister D'Aversa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pedersen, low cost di lusso al fanta: primo gol in A e media che sfiora l'8 nelle ultime 5

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