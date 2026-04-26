Nel match contro il Bologna, il centrocampista ha segnato il suo primo gol in Serie A e fornito un assist decisivo. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, rendendolo un elemento importante nel tentativo della squadra di migliorare la posizione in classifica. Con questa prestazione, si conferma come un’opzione a basso costo per il fantacalcio e un elemento da tenere d’occhio nelle ultime partite di campionato.

Arrivato alla Roma la scorsa estate per circa 25 milioni di euro, Neil El Aynaoui non è quasi mai riuscito a dare continuità alle proprie prestazioni. A frenare la corsa dell'ex Lens, come da lui stesso confermato, è stato soprattutto il rientro in Italia post Coppa d'Africa: "Ritrovare il passo giusto dopo un mese trascorso con la mia nazionale non è stato semplice, ma ora mi sento di nuovo bene e sono pronto ad aiutare la squadra". A segno per la prima volta in maglia giallorossa nel match di Europa League contro il Midtjylland giocato lo scorso novembre, il classe 2001 non era ancora riuscito a trovare il primo gol in Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - El Aynaoui, primo gol in Serie A e rilancio al fanta: è lui il low cost di lusso per il rush finale

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