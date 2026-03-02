Il centrocampista ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime due partite, diventando un elemento chiave per la sua squadra. Nelle ultime cinque gare, è stato titolare in tre occasioni e ha contribuito con due delle sue prestazioni alla fase offensiva. La sua presenza in campo si è consolidata nelle ultime uscite, portando un valore aggiunto alla formazione.

L'appoggio che ha permesso a Wesley di battere Perin con uno spettacolare tiro a giro e uno scambio con Pellegrini da cui è partito il cross per il gol di N'Dicka. Dopo il primo gol in campionato dello scorso weekend contro la Cremonese, Niccolò Pisilli torna protagonista mettendo lo zampino in due dei tre gol giallorossi nella sfida con la Juventus. Il centrocampista classe 2004, complice l'infortunio che ha tenuto ai box Koné per un paio di settimane, è partito titolare in tre delle ultime cinque partite di campionato venendo anche utilizzato da Gasperini dietro la punta Malen, come trequartista. Quello per Wesley è il secondo assist in campionato per l'azzurro, dopo il tiro-cross con cui aveva assistito il raddoppio di Ferguson in Lecce-Roma dello scorso gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisilli ora è un low cost di lusso al fantacalcio: gol e assist nelle ultime due partite

