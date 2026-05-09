Il 25 ottobre a Roma si svolgerà l’evento “Pedala per un sorriso”, una pedalata organizzata dall’Asd Pedala per un Sorriso, dedicata a sostenere La Locanda dei Girasoli. L’associazione ha deciso di concentrarsi su un obiettivo specifico per rendere più efficace la propria partecipazione. La manifestazione invita i ciclisti a unirsi in una passeggiata collettiva attraverso le vie della città, con l’intento di raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica.

L’Asd Pedala per un Sorriso sceglie di identificarsi con un solo obiettivo per essere più concreta e determinante; vuole, con questa scelta, rafforzare il legame con il Territorio e l’impegno verso i giovani; e vuole essere vicina a chi ha bisogno di un sostegno per volare La Locanda dei Girasoli Ets promuove l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down, sindrome di Williams e altre disabilità cognitive nobilitando e dando dignità alla persona attraverso un percorso individuale, di formazione e di inserimento lavorativo. La Locanda dei Girasoli Ets vive e opera in città, è un servizio di Catering che coniuga l’amore per la cucina...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pedala per un sorriso, il 25 ottobre la pedalata a Roma per sostenere La Locanda dei Girasoli

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