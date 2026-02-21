Salis al Gaslini per sostenere ' Il sorriso di Samuele' | la raccolta fondi

Sabato mattina, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha visitato l’ospedale Gaslini per partecipare all’evento ‘Una pasta e patate speciale’. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per il progetto ‘Il sorriso di Samuele’, dedicato a migliorare la qualità di vita dei bambini malati. Durante l’evento, molte persone si sono riunite per condividere un momento di solidarietà e sostenere questa causa. La partecipazione della prima cittadina ha attirato l’attenzione sulla campagna di raccolta.

I genitori di un bimbo scomparso lo scorso novembre hanno lanciato un crowdfunding per aiutare i lavori di ampliamento dell'hospice 'Il Guscio dei bimbi' Sabato mattina la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato all'iniziativa 'Una pasta e patate speciale', al Padiglione 16 dell'ospedale Gaslini, a sostegno del progetto 'Il sorriso di Samuele'. "Ringrazio di cuore i genitori di Samuele che hanno avuto la forza di trasformare il loro grande dolore in un'energia positiva - afferma la sindaca Salis - il loro gesto sottolinea ancora una volta come il Gaslini non sia soltanto un'eccellenza nazionale e internazionale nelle cure pediatriche, ma anche una casa e una grande famiglia capace di accogliere tutti.