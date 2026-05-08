Il caso delle macchie di ruggine sulla nuova pavimentazione in centro | scintille tra il sindaco Dardi e Cheli
Nella piazza principale di Modigliana sono state riscontrate delle macchie di ruggine sulla nuova pavimentazione installata di recente. La questione ha portato a un confronto pubblico tra il sindaco e il capogruppo dell’opposizione, con entrambi che hanno espresso posizioni divergenti riguardo alle responsabilità e ai tempi di intervento. La discussione si è svolta durante un incontro pubblico, attirando l’attenzione dei cittadini presenti.
La nuova pavimentazione di Piazza Don Minzoni a Modigliana finisce al centro di un acceso dibattito politico che vede contrapposti il primo cittadino e il capogruppo della lista di opposizione. Al centro della disputa vi è la scelta della pietra di Luserna e la presenza di macchie di ruggine.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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