Sapeva già che avrebbe vinto Sal Da Vinci polemica dopo Sanremo | il dettaglio che scatena la polemica

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2026, si sono scatenate polemiche sui social riguardo alla vittoria annunciata in anticipo. La discussione si è concentrata su un dettaglio che, secondo alcuni, suggerirebbe che il risultato fosse già deciso prima della serata finale. La vicenda ha attirato l'attenzione di molti utenti online, alimentando il dibattito sulla trasparenza dell’evento.

Scoppia un caso social subito dopo la finale di Sanremo 2026. La chiusura del Festival, tra musica e ospiti, sta generando più polemiche del previsto, soprattutto per quanto riguarda la proclamazione del vincitore. Come ogni anno, i commenti e le discussioni online non si sono fatti attendere, ma questa volta il motivo riguarda un dettaglio particolare notato poco prima che Carlo Conti annunciasse la cinquina finale. La vittoria di Sal Da Vinci ha convinto molti spettatori, ma non tutti. A far discutere è stato il fatto che il cantante indossava ancora gli auricolari mentre si trovava sul palco in attesa del verdetto, a differenza di altri concorrenti che sembravano privi di apparecchiature.

