Un'unità di crociera sta attirando l'attenzione a causa di tre decessi sospetti attribuiti all’hantavirus tra i passeggeri. La nave, in viaggio nell’Oceano Atlantico, ha segnalato anche alcuni casi di contagio tra i presenti a bordo. La situazione è sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie internazionali, che monitorano gli sviluppi e le eventuali misure di contenimento.

Un possibile focolaio di Organizzazione Mondiale della Sanità accende l’allerta internazionale: tre persone sono morte e altre risultano contagiate a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente in navigazione nell’Oceano Atlantico. Secondo quanto comunicato dall’OMS, un caso di infezione da Hantavirus è stato già confermato in laboratorio, mentre altri cinque restano sospetti. Dei sei pazienti coinvolti, tre sono deceduti e uno si trova in condizioni critiche, ricoverato in terapia intensiva in Johannesburg. Si tratta di un cittadino britannico di 69 anni, come riferito dal portavoce sanitario sudafricano Foster Mohale. La nave, partita da Ushuaia e diretta verso Capo Verde, si trovava nelle ultime ore al largo del porto di Praia.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Allarme sanitario nell’Atlantico: tre morti sospette per hantavirus su una nave da crociera

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