Un allarme sanitario coinvolge una nave da crociera nell’Atlantico, dove tre persone sono decedute. L’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato la situazione come critica, sospettando la presenza di hantavirus a bordo. La possibile origine dell’infezione sarebbe collegata a roditori presenti sulla nave. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le autorità sanitarie e i passeggeri presenti sulla nave.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Segnalazione dell’Oms e situazione critica. Tre persone hanno perso la vita mentre si trovavano a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico, facendo scattare l’allarme per un possibile focolaio di hantavirus, una pericolosa infezione trasmessa dai roditori. A lanciare l’allerta è stata l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha confermato un caso accertato in laboratorio e altri cinque sospetti. Tra i sei pazienti coinvolti, tre sono deceduti e uno è attualmente ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica. La nave e i primi casi. L’imbarcazione coinvolta è la Mv Hondius, partita da Ushuaia, in Argentina, e diretta verso Capo Verde.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Allarme sanitario su una nave da crociera: tre morti e sospetto hantavirus

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