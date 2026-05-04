Allarme sanitario su una nave da crociera | tre morti e sospetto hantavirus
Un allarme sanitario coinvolge una nave da crociera nell’Atlantico, dove tre persone sono decedute. L’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato la situazione come critica, sospettando la presenza di hantavirus a bordo. La possibile origine dell’infezione sarebbe collegata a roditori presenti sulla nave. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le autorità sanitarie e i passeggeri presenti sulla nave.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Segnalazione dell’Oms e situazione critica. Tre persone hanno perso la vita mentre si trovavano a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico, facendo scattare l’allarme per un possibile focolaio di hantavirus, una pericolosa infezione trasmessa dai roditori. A lanciare l’allerta è stata l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha confermato un caso accertato in laboratorio e altri cinque sospetti. Tra i sei pazienti coinvolti, tre sono deceduti e uno è attualmente ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica. La nave e i primi casi. L’imbarcazione coinvolta è la Mv Hondius, partita da Ushuaia, in Argentina, e diretta verso Capo Verde.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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