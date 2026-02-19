Incendio alle porte di Milano | appartamento avvolto e devastato dalle fiamme paura per un bimbo di 6 anni

Un incendio scoppiato alle porte di Milano ha distrutto un appartamento a causa di un corto circuito nel pomeriggio di ieri. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando un grande fumo nero che ha invaso le strade circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le persone coinvolte. Un bambino di 6 anni, la sorella di 18 anni e un’anziana vicina sono stati portati in ospedale dopo aver inalato fumi tossici. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

È successo nella mattinata di giovedì 19 febbraio in via Acquati a Cormano. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 Il fumo che invade le stanze e le fiamme che si propagano. Poi le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale. Momenti di paura nella mattinata di giovedì 19 febbraio in via Acquati, a Cormano, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina al civico 12. A causa del rogo sono rimasti lievemente intossicati un bambino di sei anni, la sorella di 18 e un'anziana vicina di casa. Tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti: le loro condizioni, secondo quanto emerso, non destano particolari preoccupazioni.