Un giovane di 20 anni è stato accoltellato alla gola davanti a un ristorante fast food in via Farini, nel quartiere periferico di Milano. L'aggressione è avvenuta durante il giorno e una persona senza fissa dimora è stata messa sotto ricerca dagli investigatori. Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco potrebbe essere riconducibile a una rappresaglia. Nella notte precedente, si erano verificati altri episodi che potrebbero essere collegati.

Il movente dietro l'agguato sembra essere una violenta rappresaglia. Poche ore prima, nella notte tra sabato e domenica, il senzatetto era stato a sua volta aggredito da un gruppo di ragazzi e accompagnato in codice giallo al Fatebenefratelli Una domenica 19 aprile di terrore in via Carlo Far.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 20enne accoltellato alla gola davanti al McDonald’s di via Farini in pieno giorno, ricercato un clochard - VIDEO

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