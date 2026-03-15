VIDEO | Auto in fiamme tra le case attimi di paura

Verso le 12 ad Arenzano, in via Torino, un'auto ha preso fuoco in un parcheggio tra le abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme, incontrando alcune difficoltà a causa del vento forte che si era alzato in mattinata. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri di Arenzano.

Paura verso le 12 ad Arenzano a causa di un'auto che è andata a fuoco in un parcheggio tra le case.È successo in via Torino: sul posto immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio non senza difficoltà, visto il forte vento che si è alzato in mattinata, e i carabinieri di Arenzano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Attimi di paura a Veroli, furgone avvolto dalle fiamme in via Pastena Leggi anche: Esplosione da un'auto in fiamme, paura in piazza della Rovere (video) Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Aggiornamenti e contenuti dedicati a VIDEO Auto in fiamme tra le case attimi... Temi più discussi: Auto in fiamme in via Rometta, paura a Sassuolo – Video; Alghero, incendio vicino all'aeroporto: 14 auto in fiamme; Data alle fiamme l'auto della collega Silvia Di Silvio: l'atto sarebbe doloso, indagini in corso [VIDEO-FOTO]; Incendio in un parcheggio vicino aeroporto di Alghero, 14 auto in fiamme. Alghero, incendio vicino all'aeroporto: 14 auto in fiammeUn incendio ha distrutto 14 autovetture in un parcheggio esterno all'aeroporto di Alghero. I Vigili del Fuoco della sede locale, supportati da un mezzo e un'autobotte della centrale di Sassari, hanno ... tg24.sky.it Incendio in un parcheggio vicino aeroporto di Alghero, 14 auto in fiammeIntervento dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri ... msn.com Molti di voi avranno sicuramente notato che su tutte le auto cinesi termiche si trova un motore benzina da 1.5 litri: proviamo a capire perchè. https://auto.everyeye.it/notizie/perche-auto-cinesi-termiche-montano-motore-benzina-1-5-litri-865336.htmlutm_med facebook Compra l'auto usata ma il contachilometri era truccato: fa causa e perde x.com