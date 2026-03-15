VIDEO | Auto in fiamme tra le case attimi di paura

Da genovatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso le 12 ad Arenzano, in via Torino, un'auto ha preso fuoco in un parcheggio tra le abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme, incontrando alcune difficoltà a causa del vento forte che si era alzato in mattinata. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri di Arenzano.

Paura verso le 12 ad Arenzano a causa di un'auto che è andata a fuoco in un parcheggio tra le case.È successo in via Torino: sul posto immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio non senza difficoltà, visto il forte vento che si è alzato in mattinata, e i carabinieri di Arenzano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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