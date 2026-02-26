Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4 | ci sono feriti Un mezzo pesante in fiamme traffico in tilt

Un incidente tra due Tir si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, nel tratto tra Noventa di Piave e il limite del territorio. Un mezzo è finito in fiamme, causando blocchi e lunghe code sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione lungo la strada. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

VENEZIA - Schianto in A4 tra Tir. Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, lungo l’autostrada A4 nel tratto maledetto, quello compreso tra Noventa di Piave e Cessalto, in direzione Trieste, dove un violento schianto tra mezzi pesanti ha provocato l’incendio di un tir e il blocco totale del traffico. Per consentire lo spegnimento dell’incendio Autostrade Alto Adriatico ha bloccato immediatamente il traffico e sta predisponendo in questi minuti l’uscita obbligatoria a San Donà per chi arriva da Venezia. Chiuso momentaneamente l’ingresso dello svincolo di San Donà in direzione Trieste. La colonna di fumo nero L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando alcuni automobilisti hanno segnalato una densa colonna di fumo nero visibile a grande distanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

