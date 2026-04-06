Incendio in un appartamento in salvo una famiglia

Da napolitoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato poco prima dell'ora di cena in un appartamento situato in via Cupa Malizia, a Marano di Napoli. Le fiamme hanno interessato un'abitazione, ma nessuno dei membri della famiglia coinvolta ha riportato ferite e sono stati tutti messi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio.

Le fiamme sono divampate poco prima di ora di cena in un appartamento di via Cupa Malizia, a Marano di Napoli. Sul posto sono intervenuti in tempo record i vigili del fuoco del Distaccamento Vomero. Rapidamente circoscritto e posto sotto controllo l'incendio. In salvo un'intera famiglia di 4 persone. A scopo precauzionale ne è stato comunque disposto l'allontanamento dall'immobile in attesa delle verifiche tecniche per accertare che le fiamme non abbiano compromesso la struttura dell'edificio o danneggiato servizi essenziali. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Piazza Garibaldi, incendio in un B&B, famiglia tratta in salvo dai VvfNella zona Piazza Garibaldi intorno alle 19 è divampato un vasto incendio in un B&B che ospitava una famiglia.

Scoppia un incendio in un appartamento a Calolziocorte: famiglia intossicata, anche tre bambiniCinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate in un incendio esploso la mattina del 9 marzo a Calolziocorte (Lecco).

Incendio in appartamento, morta la proprietaria

Video Incendio in appartamento, morta la proprietaria

Temi più discussi: VIDEO | Incendio in un appartamento: anziana portata in ospedale, abitazione inagibile; Incendio in un appartamento in via De Gasperi a Gorizia, due persone all’ospedale; Incendio in un appartamento a Cigole: intervento dei vigili del fuoco; TRIESTE, SCOPPIO E INCENDIO IN UN APPARTAMENTO: NESSUNA PERSONA COINVOLTA, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO.

incendio in un appartamentoIncendio doloso brucia appartamento a Laurino oggi: si salva famiglia con tre bambiniUn incendio di origine dolosa ha colpito un appartamento nel Salernitano. I pompieri hanno salvato una famiglia di cinque persone dalle fiamme. fanpage.it

incendio in un appartamentoIncendio in appartamento a Porto Empedocle: tanta paura ma nessun feritoMomenti di forte apprensione nella tarda mattina di oggi, giorno di Pasquetta, quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento, a Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione le fiam ... grandangoloagrigento.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.