Incendio in un appartamento in salvo una famiglia

Un incendio si è sviluppato poco prima dell'ora di cena in un appartamento situato in via Cupa Malizia, a Marano di Napoli. Le fiamme hanno interessato un'abitazione, ma nessuno dei membri della famiglia coinvolta ha riportato ferite e sono stati tutti messi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio.

Le fiamme sono divampate poco prima di ora di cena in un appartamento di via Cupa Malizia, a Marano di Napoli. Sul posto sono intervenuti in tempo record i vigili del fuoco del Distaccamento Vomero. Rapidamente circoscritto e posto sotto controllo l'incendio. In salvo un'intera famiglia di 4 persone. A scopo precauzionale ne è stato comunque disposto l'allontanamento dall'immobile in attesa delle verifiche tecniche per accertare che le fiamme non abbiano compromesso la struttura dell'edificio o danneggiato servizi essenziali. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Piazza Garibaldi, incendio in un B&B, famiglia tratta in salvo dai VvfNella zona Piazza Garibaldi intorno alle 19 è divampato un vasto incendio in un B&B che ospitava una famiglia. Scoppia un incendio in un appartamento a Calolziocorte: famiglia intossicata, anche tre bambiniCinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate in un incendio esploso la mattina del 9 marzo a Calolziocorte (Lecco). Incendio in appartamento, morta la proprietaria Temi più discussi: VIDEO | Incendio in un appartamento: anziana portata in ospedale, abitazione inagibile; Incendio in un appartamento in via De Gasperi a Gorizia, due persone all’ospedale; Incendio in un appartamento a Cigole: intervento dei vigili del fuoco; TRIESTE, SCOPPIO E INCENDIO IN UN APPARTAMENTO: NESSUNA PERSONA COINVOLTA, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO. Incendio doloso brucia appartamento a Laurino oggi: si salva famiglia con tre bambiniUn incendio di origine dolosa ha colpito un appartamento nel Salernitano. I pompieri hanno salvato una famiglia di cinque persone dalle fiamme. fanpage.it Incendio in appartamento a Porto Empedocle: tanta paura ma nessun feritoMomenti di forte apprensione nella tarda mattina di oggi, giorno di Pasquetta, quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento, a Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione le fiam ... grandangoloagrigento.it Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per contenere il vasto incendio boschivo divampato sull’Appennino tra Alto Reno Terme e una porzion... facebook Incendio ad Alto Reno Terme: le immagini del rogo visto dall'elicottero | VIDEO x.com