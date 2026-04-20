Turismo cinque proposte ai candidati sindaco da Salerno Experience Network

Da salernotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salerno Experience Network ha presentato cinque proposte ai candidati sindaco della città, con l’intento di migliorare l’offerta turistica locale. Le proposte prevedono azioni semplici, a costo zero o contenuto, e mirano a favorire il dialogo tra pubblico e privato. L’obiettivo è incrementare la qualità dell’esperienza turistica senza ricorrere a investimenti rilevanti. I suggerimenti sono stati rivolti ai candidati in vista delle prossime elezioni comunali.

Salerno Experience Network lancia cinque proposte ai candidati alla carica di sindaco di Salerno. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’offerta turistica in città con azioni semplici e a costo zero, o comunque molto contenuto, favorendo il dialogo e la collaborazione tra pubblico e privato. Ad.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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