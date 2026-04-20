Turismo cinque proposte ai candidati sindaco da Salerno Experience Network
Salerno Experience Network ha presentato cinque proposte ai candidati sindaco della città, con l’intento di migliorare l’offerta turistica locale. Le proposte prevedono azioni semplici, a costo zero o contenuto, e mirano a favorire il dialogo tra pubblico e privato. L’obiettivo è incrementare la qualità dell’esperienza turistica senza ricorrere a investimenti rilevanti. I suggerimenti sono stati rivolti ai candidati in vista delle prossime elezioni comunali.
Salerno Experience Network lancia cinque proposte ai candidati alla carica di sindaco di Salerno. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’offerta turistica in città con azioni semplici e a costo zero, o comunque molto contenuto, favorendo il dialogo e la collaborazione tra pubblico e privato. Ad.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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