Turismo cinque proposte ai candidati sindaco da Salerno Experience Network

Salerno Experience Network ha presentato cinque proposte ai candidati sindaco della città, con l’intento di migliorare l’offerta turistica locale. Le proposte prevedono azioni semplici, a costo zero o contenuto, e mirano a favorire il dialogo tra pubblico e privato. L’obiettivo è incrementare la qualità dell’esperienza turistica senza ricorrere a investimenti rilevanti. I suggerimenti sono stati rivolti ai candidati in vista delle prossime elezioni comunali.