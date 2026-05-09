Passeggiata botanica di primavera all’Abbazia di Rosazzo

In questa giornata di primavera, un percorso tra i sentieri dell’Abbazia di Rosazzo permette di osservare come i prati si riempiano di erbe spontanee e il bosco inizia a risvegliarsi. La passeggiata botanica si svolge in un contesto naturale che si anima con il risveglio della stagione, offrendo uno spaccato della rinascita della vegetazione. Il percorso si svolge tra profumi e colori che caratterizzano il periodo di transizione tra inverno e estate.

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