Fabiano Guatteri porta all' Abbazia di Rosazzo La cucina milanese

Venerdì 10 aprile alle 18, presso l’Abbazia di Rosazzo, si terrà un evento della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia” con l’autore e giornalista Fabiano Guatteri. Guatteri, esperto di cultura culinaria e autore del libro “La cucina milanese” pubblicato da Hoepli, sarà presente in anteprima regionale per presentare il suo lavoro. L’appuntamento prevede un incontro pubblico dedicato alla gastronomia e alla tradizione culinaria milanese.

Fabiano Guatteri esperto di cultura culinaria, giornalista e scrittore autore di “La cucina milanese” (Hoepli) sarà ospite in anteprima regionale venerdì 10 aprile alle 18 della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga” curata e condotta da Elda. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Sapori di Milano a Rosazzo: Guatteri svela i segreti della cucinaFabiano Guatteri, studioso di gastronomia e scrittore, sarà protagonista di un incontro dedicato alla cultura culinaria milanese venerdì 10 aprile... A Sanremo 2026 il rapper milanese porta la canzone “Italia starter pack”J-Ax arriva all’Ariston per la prima volta come solista, e proprio per questo si è equipaggiato per bene.