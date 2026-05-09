Passaparola al supermercato e dal parrucchiere così il comitato delle mogli indignate ha fatto scoprire la prostituzione al night

Una piccola area dell’Appennino umbro, situata tra Gubbio e Gualdo Tadino, è stata al centro di una scoperta riguardante attività di prostituzione che avvengono in un night. La notizia è emersa attraverso conversazioni tra residenti e clienti, condivise per passaparola nei negozi e tra amici. La zona, nota per le sue notti tranquille e i paesi che si spengono presto, si è trovata coinvolta in questa situazione inattesa.

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