Passaparola al supermercato e dal parrucchiere così il comitato delle mogli indignate ha fatto scoprire la prostituzione al night
Una piccola area dell’Appennino umbro, situata tra Gubbio e Gualdo Tadino, è stata al centro di una scoperta riguardante attività di prostituzione che avvengono in un night. La notizia è emersa attraverso conversazioni tra residenti e clienti, condivise per passaparola nei negozi e tra amici. La zona, nota per le sue notti tranquille e i paesi che si spengono presto, si è trovata coinvolta in questa situazione inattesa.
C’è una piccola zona dell’Appennino umbro, tra Gubbio e Gualdo Tadino, dove le notti sono silenziose e i paesi si addormentano presto. O quasi. Perché per anni, a Fossato di Vico, c’era un posto che teneva svegli molti mariti e, di riflesso, moltissime mogli. Si chiamava “Bocca di Rosa”, un night.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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